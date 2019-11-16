​Сегодня сборная Азербайджана встретится с Уэльсом

Сегодня национальная сборная Азербайджана в рамках отборочного цикла чемпионата Европы - 2020 по футболу, проведет свою седьмую встречу.

Как передает Report, команда под руководством Николы Юрчевича встретится с Уэльсом. Матч, который состоится на стадионе "Bakcell Arena", начнется в 21:00.

Сборные, выступающие в группе Е провели по шесть игр. У валлийцев в активе 8 очков, которые занимают 4-е место, а у Азербайджана на счету всего лишь одно очко. Команде Гарета Бэйла для выхода в финальную часть чемпионата Европы обязательно нужно побеждать в двух оставшихся встречах: в Баку и в родных стенах сборную Венгрии.

У обеих команд перед матчем есть потери. Так, у нашей команды в составе отсутствуют Эдди Исрафилов и Ренат Дадашев, а у гостей Денни Уорд, Нил Тейлор и Том Лоуренс.

Отметим, что это 8 встреча между командами, в семи из которых победу одерживали валлийцы. Лишь одна игра, прошедшая 4 сентября в 2004 году в Баку, завершилась вничью – 1:1.

ЕВРО-2020

Отборочной этап, группа Е

21:00. Азербайджан – Уэльс

Главный арбитр: Дениз Айтекин (Германия)

Боковые судья: Эдуард Бейтингер и Рафаэль Фолтин

Резервный судья: Кристиан Динггерт (все – Германия)

Представитель УЕФА: Марк Бос (Нидерланды).