​Сегодня "Реал" и "Атлетико" определят сильнейший футбольный клуб Европы

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Испанские клубы "Реал" и "Атлетико" из Мадрида сыграют в Милане в финальном матче футбольной Лиги чемпионов.

Как передает Report, "Реал" может стать сильнейшим клубом Европы в 11-й раз, "Атлетико" ранее Кубок европейских чемпионов не выигрывал.

Второй год подряд Лига чемпионов покорится представителю Испании, однако прошлогодний триумфатор "Барселона" сложил свои полномочия уже в четвертьфинале, уступив "Атлетико". Хотя "Реал" - самый титулованный клуб Европы и два года назад уже побеждал "Атлетико" в финале (4:1), подопечные Диего Симеоне, по мнению многих специалистов и футболистов, способны, наконец, выиграть почетный трофей.

Ранее "Атлетико" проигрывал в финале Кубка европейских чемпионов в 1974 году, а спустя 40 лет потерпел, наверное, самую обидную неудачу в истории. На третьей добавленной ко второму тайму минуте "Атлетико" выигрывал у "Реала" на лиссабонском стадионе "Да Луш", однако Серхио Рамос сумел сравнять счет. В дополнительное время "Королевский клуб" шансов землякам не оставил, забив еще трижды.

С тех пор в "Реале" сменились два тренера, тогда как "Атлетико" во главе с Симеоне, наполовину обновив состав, вновь претендует на Лигу чемпионов. "Матрасники" дважды подряд заняли третье место в чемпионате Испании (после "Барселоны" и "Реала"), но в нынешней Лиге чемпионов вновь проявили характер, выбив из борьбы двух грандов европейского футбола - "Барселону" и "Баварию". При этом сложнее всего "Атлетико" пришлось в 1/8 финала с ПСВ из Нидерландов, который был обыгран лишь в серии пенальти - после двух нулевых ничьих.

Если "Атлетико" выиграет Лигу чемпионов, то 45-летний Симеоне станет первым тренером не из Европы за 50 лет, которому покорился трофей. Предыдущим также был аргентинец - Эленио Эррера, приведший в 1965 году к титулу итальянский "Милан".