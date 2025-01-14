Сегодня пройдут очередные игры чемпионата Азербайджана по волейболу

Сегодня пройдут очередные игры чемпионата Азербайджана по волейболу

Сегодня состоятся игры 5-го тура Высшей лиги чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужчин.

Как сообщает Report, все матчи начнутся одновременно.

В 16:00 "Гянджляр" встретится с "Азеррейл", "Хиласедиджи" - с МОИК, а "Нефтчи" - с "Муров Аз Терминал".

Отметим, что после четырех туров "Муров Аз Терминал" лидирует с 12 очками, "Хиласедиджи" занимает второе место с 12 очками, "Нефтчи" - третье с 8 очками, а "Азеррейл" - четвертое с 7 очками. "Гянджляр" и МОИК на пятом и шестом местах не имеют очков.