О нас

Сегодня пройдут очередные игры чемпионата Азербайджана по волейболу 

Сегодня пройдут очередные игры чемпионата Азербайджана по волейболу  Сегодня пройдут очередные игры чемпионата Азербайджана по волейболу 
Футбол
14 января 2025 г. 09:46
Сегодня пройдут очередные игры чемпионата Азербайджана по волейболу 

Сегодня состоятся игры 5-го тура Высшей лиги чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужчин.

Как сообщает Report, все матчи начнутся одновременно.

В 16:00 "Гянджляр" встретится с "Азеррейл", "Хиласедиджи" - с МОИК, а "Нефтчи" - с "Муров Аз Терминал".

Отметим, что после четырех туров "Муров Аз Терминал" лидирует с 12 очками, "Хиласедиджи" занимает второе место с 12 очками, "Нефтчи" - третье с 8 очками, а "Азеррейл" - четвертое с 7 очками. "Гянджляр" и МОИК на пятом и шестом местах не имеют очков.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan çempionatında növbəti oyunlar keçiriləcək

Экслюзивные новости

ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
10 января 2025 г. 17:14
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
9 января 2025 г. 14:31
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
9 января 2025 г. 13:40
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
7 января 2025 г. 14:50
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
7 января 2025 г. 14:11
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
6 января 2025 г. 11:20
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi