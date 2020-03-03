​Сегодня определятся соперники сборной Азербайджана в Лиге наций

В Амстердаме (Нидерланды) состоится жеребьевка групповой стадии Лиги наций по футболу сезона 2020/21.

Как передает Report, сегодня своих потенциальных соперников по Дивизиону C узнает и сборная Азербайджана, которая перед жеребьевкой определена в 4-ю корзину с командами Казахстана, Армении и Молдовы.

Потенциальные соперники нашей сборной: Греция, Албания, Черногория, Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр, Эстония, Словения, Литва и Люксембург.

Календарь матчей группового этапа дивизиона С:

1-й тур: 1-3 сентября 2020 года

2-й тур: 6-8 сентября 2020 года

3-й тур: 8-10 октября 2020 года

4-й тур: 11-13 октября 2020 года

5-й тур: 12-14 ноября 2020 года

6-й тур: 15-17 ноября 2020 года

Церемония жеребьевки начнется в 21:00 по бакинскому времени.