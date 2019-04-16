​Сегодня определятся два первых полуфиналиста Лиги чемпионов

Сегодня состоятся два первых ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, встречи состоятся в Италии и Испании. "Ювентус" примет голландский "Аякс", а "Барселона" - английский "Манчестер Юнайтед". Завершившему первую игру ничьей со счетом 1:1 на выезде "Ювентусу" достаточно сыграть без голов на родном поле, чтобы выйти в полуфинал. "Аякс" же выйдет на поле, чтобы впервые в истории одержать победу в Турине. Хотя амстердамцев устроит и плодотворная ничья от 2:2 и выше.

В этом матче в составе голландской команды не сыграет Николас Тальяфика ввиду того, что он наказан. Хассан Банде пропустит игру из-за травмы. Сыграет ли на матче Френки де Йонг, у которого имеется небольшая травма мышцы, пока под вопросом. В составе "Старой синьоры" нет оштрафованных игроков. Уточнено, что травмированные Мартин Касерес, Маттиа Перин, Андреа Бартдзальи и Эмре Джан пропустят игру.

Что касается другого матча этой ночи, коллектив во главе с главным тренером Уле Гуннаром Сулшером, который проиграл на домашнем поле со счетом 0:1, не имеет другого шанса на ответном матче, кроме победы. "Манчестер Юнайтед" 20 лет назад, обыграв в финале на "Nou Kamp" немецкую "Баварию" со счетом 2:1 стал победителем Лиги чемпионов во второй раз за свою историю. На той встрече Сулшер выступал как игрок. Вышедший на поле на 81-й минуте норвежский нападающий забил на 90+3 минуте победный гол своей команды.

"Барселона" не проиграла ни в одной из 4 встреч, проведенных на родном поле против "красных дьяволов", – 2 победы, 2 ничьи. Более того каталонский представитель не познал поражения в 30 последовательных матчах Лиги чемпионов, проведенных на "Nou Kamp".

В составе гостей на поле не выйдут Люк Шоу из-за наказания, Эрик Байи, Маттео Дармиан, Антонио Валенсиа и Алексис Санчес – из-за травмы. У хозяев поля наказанных или травмированных нет.

Лига чемпионов

1/4 финала, ответные игры

16 апреля

23:00 "Барселона" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Главный судья: Феликс Брикс (Германия)

Барселона, стадион "Nou Kamp"

Первая игра - 1:0

23:00 - "Ювентус" (Италия) - "Аякс" (Голландия)

Главный судья: Клеман Тюрпин (Франция)

Турин. "Juventus Stadium"

Первая игра - 1:1.