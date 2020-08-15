Сегодня определится последний полуфиналист Лиги Чемпионов

Сегодня завершается стадия ¼ финала Лиги Чемпионов УЕФА

Сегодня завершается стадия ¼ финала Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передает Report, в последнем матче этой стадии будут играть английский "Манчестер Сити" и французский "Лион". Встреча пройдет на стадионе "Жозе Алваладе" в столице Португалии Лиссабоне и начнется в 23:00.

У "горожан" из-за травмы участия в матче не сможет принять аргентинский нападающий Серхио Агуэро. Французы потерь в составе не имеют.

Победитель этой пары на следующем этапе сыграет с немецкой "Баварией", разгромившей испанскую "Барселону" со счетом 8:2.

Отметим, что в другом матче полуфинала будут играть французский ПСЖ и немецкий "Лейпциг". Матчи пройдут 18-19 августа.