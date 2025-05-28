Сегодня определится победитель Лиги конференций УЕФА сезона 2024/2025

Сегодня определится победитель Лиги конференций УЕФА сезона 2024/2025.

Сегодня определится победитель Лиги конференций УЕФА сезона 2024/2025.

Как передает Report, в финальном матче турнира встретятся испанский "Бетис" и английский "Челси".

Встреча пройдёт на стадионе "Вроцлав" в польском городе Вроцлав. Матч будет обслуживать арбитр из Боснии и Герцеговины Ирфан Пельто.

Обе команды впервые сыграют в финале Лиги конференций. С момента основания турнира в сезоне 2021/2022 года трофей выигрывали три клуба — "Рома" (Италия, 2021/2022), "Вест Хэм" (Англия, 2022/2023) и "Олимпиакос" (Греция, 2023/2024).

Наибольшее количество финалов (два) провёл итальянский клуб "Фиорентина", однако оба раза уступил — в 2023 и 2024 годах.

Лучшим бомбардиром в истории турнира остаётся Артур Кабрал, выступающий за португальскую "Бенфику". На его счету 21 мяч.

Отметим, что финальный матч начнётся в 23:00 по бакинскому времени.