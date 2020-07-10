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Сегодня определится новый главный тренер сборной Азербайджана

Сегодня определится новый главный тренер сборной Азербайджана Сегодня определится новый главный тренер сборной Азербайджана
Футбол
10 июля 2020 г. 10:36
Сегодня определится новый главный тренер сборной Азербайджана

Сегодня состоится заседание Исполнительного комитета АФФА в формате видеоконференции.

Как сообщает Report, на заседании, которое начнется в 15:00, наряду с другими вопросами, будут обсуждаться кандидатуры на пост главного тренера сборной Азербайджана. 

В настоящее время имеются 2 основных кандидата на этот пост. Один из них - итальянский специалист Джанни Де Бьязи, другой - ирландец Рой Кин. Третий и резервный вариант - Ариф Асадов, который в прошлом году был помощником главного тренера сборной Хорватии Никола Юрчевича.

Отмечается, что высока вероятность назначения на пост главного тренера Де Бьязи.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycan millisinin yeni baş məşqçisi müəyyənləşəcək

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