Сегодня определится новый главный тренер сборной Азербайджана

Сегодня определится новый главный тренер сборной Азербайджана

Сегодня состоится заседание Исполнительного комитета АФФА в формате видеоконференции.

Как сообщает Report, на заседании, которое начнется в 15:00, наряду с другими вопросами, будут обсуждаться кандидатуры на пост главного тренера сборной Азербайджана.

В настоящее время имеются 2 основных кандидата на этот пост. Один из них - итальянский специалист Джанни Де Бьязи, другой - ирландец Рой Кин. Третий и резервный вариант - Ариф Асадов, который в прошлом году был помощником главного тренера сборной Хорватии Никола Юрчевича.

Отмечается, что высока вероятность назначения на пост главного тренера Де Бьязи.