​Сегодня "Нефтчи" и "Кешля" проведут между собой юбилейный матч

22 сентября в Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоится еще один матч V тура.

Как сообщает Report, в единственной игре дня «Нефтчи» на стадионе «Баксель Арена» принимает «Зиря». Главным арбитром встречи, которая начнется в 18:30 назначен Ингилаб Мамедов.

После четырех туров клуб «Кешля» занимает четвертое место, набрав 6 очков. Хозяева же поля, в свою очередь находятся на 6-ой позиции, имея в активе 4 очка. Так, в случаи победы, «Нефтчи» переместится на 4 строку, а если успеха добьются гости, то поднимутся на третье место. Напомним, что этот матч станет 60-м между этими командами в Премьер-лиге. 31 победу праздновал флагман, в 28 – «Кешля».

Тур начался с минимальной победы «Сумгайыта» над «Сабах» со четом 1:0, «Сабаил» и «Габала» поделили очки – 1:1. Заключительный матч тура состоится 23 сентября между «Зиря» и «Карабахом».

Премьер-лиги Азербайджана, V тур

22 сентября (воскресенье)

18:30. «Нефтчи» - «Кешля»

Судьи: Ингилаб Мамедов, Пярвин Талыбов,Рахиль Рамазанов, Рашад Ибрагимов.

Представитель АФФА: Аскер Амиралиев.

«Баксель Арена».