Сегодня начинается сезон 2017/18 Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Сегодня будет дан старт сезону 2017/18 Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первом матче нового сезона встретятся две самые титулованные команды страны - "Нефтчи" и "Карабах".

Матч состоится на Bakcell Arena и начнётся в 21:00.

Два клуба, принявшие участие во всех национальных чемпионатах страны, демонстрируют разные результаты. На фоне неудачного выступления восьмикратного чемпиона страны "Нефтчи" в последние годы, Агдамский клуб 4 сезона подряд завоевал золотые медали.

Отметим, что матчи первого тура охватят 3 дня. Матч "Интер" - "Габала" назначен на 12 августа. Встречи "Сумгайыт" - "Кяпаз" и "Зиря" - "Сабаиль" состоятся в воскресенье.

Премьер-лига Азербайджана

1-й тур

11 августа (пятница)

21:00. "Нефтчи" - "Карабах"

Bakcell Arena