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    Сегодня начинается сезон 2017/18 Премьер-лиги Азербайджана по футболу

    В первом матче нового сезона встретятся две самые титулованные команды страны - Нефтчи и Карабах

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Сегодня будет дан старт сезону 2017/18 Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, в первом матче нового сезона встретятся две самые титулованные команды страны - "Нефтчи" и "Карабах".

    Матч состоится на Bakcell Arena и начнётся в 21:00.

    Два клуба, принявшие участие во всех национальных чемпионатах страны, демонстрируют разные результаты. На фоне неудачного выступления восьмикратного чемпиона страны "Нефтчи" в последние годы, Агдамский клуб 4 сезона подряд завоевал золотые медали.

    Отметим, что матчи первого тура охватят 3 дня. Матч "Интер" - "Габала" назначен на 12 августа. Встречи "Сумгайыт" - "Кяпаз" и "Зиря" - "Сабаиль" состоятся в воскресенье.

    Премьер-лига Азербайджана

    1-й тур

    11 августа (пятница)

    21:00. "Нефтчи" - "Карабах"

    Bakcell Arena

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