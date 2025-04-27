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Сегодня "Ливерпуль" в 20-й раз может стать чемпионом АПЛ

Сегодня "Ливерпуль" в 20-й раз может стать чемпионом АПЛ Сегодня в 34-м туре английской Премьер-лиги “Ливерпуль” примет “Тоттенхэм”. Всего одно очко отделяет "красных" от чемпионства.
Футбол
27 апреля 2025 г. 12:16
Сегодня Ливерпуль в 20-й раз может стать чемпионом АПЛ

Сегодня в 34-м туре английской Премьер-лиги “Ливерпуль” примет “Тоттенхэм”. Всего одно очко отделяет "красных" от чемпионства.

Как сообщает Report, матч, который состоится на” Энфилде“, будет судить главный судья Томас Брамэлл.

В копилке "Ливерпуля" уже 19 побед в АПЛ, последняя из которых была одержана под руководством Юргена Клоппа в сезоне 2019/2020. С победой или ничьей в сегодняшней игре представитель Мерсисайда не только станет чемпионом, но и сравняется по этому показателю со своим главным соперником “Манчестер Юнайтед”. Последний 20-й титул "красные дьяволы" завоевали при Алексе Фергюсоне в сезоне 2012/2013.

Противостояние "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" - одно из важнейших в английском футболе. В последние годы ”Ливерпуль“ вернул себе статус самого титулованного клуба Англии, опередив МЮ по количеству кубков. В настоящее время у мерсисайдцев 68 трофеев, в том числе 19 чемпионатов Англии и 6 еврокубков, а у “Манчестер Юнайтед” 67 наград. Таким образом, "Ливерпуль" восстановил историческое преимущество, которое он имел на протяжении большей части ХХ века.

Подопечные Арне Слота набрали 79 очков в 33 играх. За ними следует “Арсенал” Микеля Артеты с 67 очками за 34 игры. Хотя у "Арсенала" есть фактические шансы на чемпионство, это маловероятно. Для этого ”красные“ должны проиграть последние пять игр сезона, а ”артиллеристы" - одержать победу только в последних четырех матчах.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Premyer Liqası: “Liverpul” bu gün 20-ci çempionluğunu qazana bilər

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