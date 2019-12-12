Сегодня "Карабах" встретится с "Дюделанжом"

Сегодня чемпион Азербайджана "Карабах" проведет свой последний матч в групповом этапе Лиги Европы УЕФА сезона 2019/2020.

Как передает Report, представитель Агдама в VI туре встретится с люксембургским "Дюделанжем". Матч, который состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется в 21:55.

Лидирует в группе E испанская "Севилья" с 15 очками, опережая кипрский AПОЭЛ на 8 очков. Обе команды уже обеспечили для себя выход в следующий этап.

Отметим, что заключительный матч для нашей команды важен с точки зрения рейтинговых баллов. В настоящий момент "Карабах" занимает третье место, имея в активе 4 очка, на очко опережая сегодняшнего своего противника.

Первая встреча между этими клубами прошла 3 октября в Люксембурге и завершилась крупной победой "Карабаха" со счетом 4:1. У гостей отличились Абдуллах Зубир, Мичел, Ричард Алмейда и Дани Кинтана.

Напомним, что во время игры стадионе произошла провокация. Так, на 30-й минуте после второго гола "Карабаха", над стадионом на дроне был выпущен флаг сепаратистского режима, созданного в оккупированном армянами Нагорном Карабахе. Потом произошла стычка между болельщиками и игроками.

В связи с этим арбитр Джон Битон приостановил игру и объявил перерыв. Команды покинули поле, но затем вернувшись, доиграли встречу.