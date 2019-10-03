Сегодня "Карабах" играет с "Дюделанжем"

Сегодня "Карабах" выйдет на очередную игру Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, во втором туре группового этапа Лиги Европы агдамский клуб встретится с люксембургским "Дюделанжем". Встреча, которая пройдет на стадионе Jozi Bartel в городе Люксембурге, начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Азербайджанский клуб сыграет без двух полузащитников - получивших травмы Филипа Озобича и Джейми Ромеро.

Эта встреча станет знаменательной для главного тренера "Карабаха" Гурбана Гурбанова. 47-летний специалист выйдет на 100-й по счету матч клуба, который он возглавляет с 2008 года, в еврокубках.

Матч поручен группе арбитров из Шотландии. Главному судье Джону Битону будут помогать боковые арбитры Даниель Макфарлан и Дуглас Поттер. В качестве четвертого судьи матч обслужит Дональд Робертсон.

Функции рефери-обсервера выполнит норвежец Йон Эйлиф Скайерволд, представитель УЕФА - австриец Майкл Зоратти.

Ранее УЕФА распространил статическую информацию о предстоящем матче между азербайджанским "Карабахом" и люксембургским "Дюделанжем" во втором туре группового этапа Лиги Европы.