​Сегодня "Габала" в гостях сыграет с АПОЭЛем

Сегодня команда "Габала" проведет свой первый матч в Юношеской лиге УЕФА по футболу.

Как передает Report, наши футболисты в дебютном матче в Кипре, встретятся с клубом АПОЭЛ. Игра, которая состоится на стадионе "Макарион" в столице Никосии, начнется в 18:00 по бакинскому времени.

"Габала" под руководством главного тренера Фамиля Халилова, прибыло в Кипр с 18 игроками. Это Вусал Масимов, Рустам Нуруев, Идрис Ингилаблы, Фарид Искяндаров, Ниджат Оруджлу, Ниджат Алиев, Тебриз Исазаде, Хаял Мурадов, Мухаммед Магеррамов, Али Мурсалов, Мушфиг Надиров, Амрах Мамедли, Вейсяр Рзаев, Эмил Сафаров, Неймят Шихамиров и Рауф Магеррамов.

Ответный матч между этими командами состоится 24 октября на Габалинском городском стадионе. В случае победы "Габалы" по сумме двух встреч, во втором туре они встретятся с победителем пары "Сарагоса" (Испания) - "Корона" (Польша).

Согласно регламенту, победители группы Лиги чемпионов пройдут в 1/8 финала. Матчи первого этапа Лиги чемпионов пройдут с 2 по 23 октября, а матчи второго тура состоятся 6-27 ноября. Плей-офф состоится 11-12 февраля, матчи 1/8 финала - 3-4 марта, а 17-18 марта пройдет четвертьфинал. Полуфиналы пройдут 17 и 20 апреля в Ньоне. На этих этапах победители будут определены в одной игре.

Юношеская лига УЕФА

I этап. I игра.

18:00. АПОЭЛ (Кипр) – "Габала" (Азербайджан)

Главный судья: Фуркат Атаджанова

Боковые судьи: Денис Лабашев и Сергей Калачьев (все – Казахстан)

Резервный арбитр: Кириакос Христодуло (Кипр)

Представитель УЕФА: Васко Дойчиновски (Македония)

Судья-инспектор: Христос Николаидис

Никосия, стадион "Макарион"