Сегодня ФИФА наградит лучших

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Лондоне состоится церемония награждения самых лучших по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Как сообщает Report, мероприятие под названием The Best состоится в театре "Палладиум" и начнется в 21:30 по бакинскому времени.

На звание лучшего футболиста 2017 года претендуют португалец Криштиану Роналду ("Реал Мадрид", Испания) аргентинец Лионель Месси ("Барселона", Испания) и бразилец Неймар (ПСЖ, Франция).

На звание лучшей футболистки претендуют венесуэлка Дейна Кастельянос (“Санта-Кларита”, США), американка Карли Ллойд (“Манчестер сити”, Англия) и голландка Лике Мартенс (“Барселона”, Испания).

За звание лучшего тренера года поборются француз Зинедин Зидан ("Реал Мадрид", Испания) и итальянцы Антонио Конте ("Челси", Англия) и Массимилиано Аллегри ("Ювентус", Италия). На звание лучшего тренера в женском футболе претендуют датчанин Нильс Нильсен (сборная Дании), француз Жерар Прешер ("Лион", Франция) и голландка Сарина Вигман (сборная Голландии).

ФИФА впервые вручит приз лучшему вратарю. В число номинантов вошли итальянец Джанлуиджи Буффон из ("Ювентуса", Италия), костариканец Кейлор Навас ("Реал Мадрид", Испания) и Мануэль Нойер ("Бавария", Германия).

На звание лучшего болельщика претендентами являются поклонники дортмундской "Боруссии", шотландского "Селтика" и датского "Копенгагена". Кроме того, на мероприятии приз Ференца Пушкаша вручат автору лучшего гола.

Отметим, что последние 6 лет ФИФА вручала приз "Золотой мяч" совместно с французским изданием France Football. Однако с этого года приз ФИФА будет вручать единолично. С 2008 года приза как лучший футболист мира удостаивались Лионель Месси и Криштиану Ронадлу. Аргентинец получал "Золотой мяч" пять раз, португалец – 4 раза.