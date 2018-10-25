Сегодня будут сыграны матчи III тура группового раунда Лиги Европы

25 октября, 2018 07:39

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Сегодня будут сыграны матчи III тура группового раунда Лиги Европы УЕФА. Как передает Report, "Карабах" в группе E встретится с украинским "Ворскла" на Олимпийском стадионе в Баку. Соперник "Карабаха" по группе португальский "Спортинг" дома встретится с английским "Арсеналом". Чешский "Яблоне дома примет "Астану", в составе которой выступает представитель сборной Азербайджана Ричард Алмейда. Представители Турции "Бешикташ" сыграет с бельгийским "Генком", "Фенербахче" с "Андерлехтом". Как победитель Кубка Турции, «Акхисарспор» станет гостем испанской "Севильи".

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