Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Сегодня будут сыграны матчи III тура группового раунда Лиги Европы УЕФА.
Как передает Report, "Карабах" в группе E встретится с украинским "Ворскла" на Олимпийском стадионе в Баку. Соперник "Карабаха" по группе португальский "Спортинг" дома встретится с английским "Арсеналом".
Чешский "Яблоне дома примет "Астану", в составе которой выступает представитель сборной Азербайджана Ричард Алмейда.
Представители Турции "Бешикташ" сыграет с бельгийским "Генком", "Фенербахче" с "Андерлехтом".
Как победитель Кубка Турции, «Акхисарспор» станет гостем испанской "Севильи".
Təbriz QuliyevАвтор новости
Поделиться в Facebook