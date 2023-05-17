Сегодня будут подведены итоги 34-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
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Команды до этого встречались в первенствах страны 18 раз. В девяти играх победителем оказывался "Сабах", шесть раз побеждал "Сумгайыт", трижды фиксировалась ничья. Соотношение мячей также в пользу бакинцев - 33:19.
Отметим, что эта встреча была перенесена из-за проведения благотворительного матча "Сабах" с турецким "Бешикташем", который завершился вничью со счетом 3:3.
Премьер-лига Азербайджана
XXXIV тур
17 мая
19:30. "Сумгайыт" - "Сабах"
Судьи: Джавид Джалилов, Рахиль Рамазанов, Кямран Байрамов, Рауф Аллахвердиев
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Эркин Гусейнов
Стадион "Капитал Банк Арена", Сумгайыт.