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Сегодня будут подведены итоги 34-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Сегодня будут подведены итоги 34-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу Сегодня будут подведены итоги 34-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
17 мая 2023 г. 07:45
Сегодня будут подведены итоги 34-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Сегодня будут подведены итоги 34-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, бакинский "Сабах" на выезде сыграет с "Сумгайытом" из одноименного города. В настоящее время столичный клуб занимает второе место турнирной таблицы с 77 очками, хозяева идут восьмыми, набрав 28 очков.

Команды до этого встречались в первенствах страны 18 раз. В девяти играх победителем оказывался "Сабах", шесть раз побеждал "Сумгайыт", трижды фиксировалась ничья. Соотношение мячей также в пользу бакинцев - 33:19.

Отметим, что эта встреча была перенесена из-за проведения благотворительного матча "Сабах" с турецким "Бешикташем", который завершился вничью со счетом 3:3.

Премьер-лига Азербайджана
XXXIV тур
17 мая

19:30. "Сумгайыт" - "Сабах"
Судьи: Джавид Джалилов, Рахиль Рамазанов, Кямран Байрамов, Рауф Аллахвердиев
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Эркин Гусейнов
Стадион "Капитал Банк Арена", Сумгайыт.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında XXXIV tura yekun vurulacaq

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