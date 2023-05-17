Сегодня будут подведены итоги 34-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Сегодня будут подведены итоги 34-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня будут подведены итоги 34-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report , бакинский "Сабах" на выезде сыграет с "Сумгайытом" из одноименного города. В настоящее время столичный клуб занимает второе место турнирной таблицы с 77 очками, хозяева идут восьмыми, набрав 28 очков.

Команды до этого встречались в первенствах страны 18 раз. В девяти играх победителем оказывался "Сабах", шесть раз побеждал "Сумгайыт", трижды фиксировалась ничья. Соотношение мячей также в пользу бакинцев - 33:19.

Отметим, что эта встреча была перенесена из-за проведения благотворительного матча "Сабах" с турецким "Бешикташем", который завершился вничью со счетом 3:3.

Премьер-лига Азербайджана

XXXIV тур

17 мая

19:30. "Сумгайыт" - "Сабах"

Судьи: Джавид Джалилов, Рахиль Рамазанов, Кямран Байрамов, Рауф Аллахвердиев

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Эркин Гусейнов

Стадион "Капитал Банк Арена", Сумгайыт.