Сегодня "Барселона" возобновляет свои тренировки

"Барселона" на своем официальном сайте сообщила, что первая команда начнет индивидуальные тренировки на базе клуба утром 8 мая.

Как передает Report, футболисты прибудут на базу "Сиутат Эспортива Жоан Гампер" и начнут тренировку в 9:30 по местному времени. Игроки приедут сразу в форме, проведут занятия, после чего сразу же покинут базу, не посещая раздевалки и другие объекты тренировочного центра.

Тестирование всех игроков "Барселоны" и персонала клуба на коронавирус дало отрицательный результат, благодаря чему им разрешено приступить к индивидуальным тренировкам на базе. Футболисты мадридского "Реала" также сдавали анализ на COVID-19.

Ранее власти Испании объявили о смягчении карантина в связи со снижением роста уровня заболеваемости коронавирусом. Правительство разрешило испанцам со 2 мая гулять и заниматься спортом на свежем воздухе.