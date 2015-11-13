​Сборную Германии эвакуировали из отеля после сообщения в Париже о бомбе

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Сборная Германии в пятницу была эвакуирована из отеля в Париже после сообщения о бомбе, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Менеджер команды Оливер Бирхофф подтвердил данную информацию.

"Была угроза взрыва. Отель был закрыт, а люди эвакуированы", - цитирует Бирхоффа немецкое издание Kölner Express.

По информации источника, взрыв мог произойти напротив гостиницы "Молитор", которая находится на территории 16-го округа Парижа, а сообщение о бомбе появилось около 9:00 по местному времени. После этого была проведена широкомасштабная полицейская операция.

Футболисты немецкой сборной до сих пор находятся в другом месте, а вечером им предстоит сыграть товарищеский матч против сборной Франции.

"Угроза взрыва бомбы в отеле. Но никакой опасности для нашей сборной. Пока немного сыграем в теннис на Roland Garros", - написал полузащитник пострадавшей команды Сами Хедира в своем инстаграме.