Сборные России и Польши завоевали путевки на ЕВРО-2020

Сборные России и Польши пробились в финальную стадию чемпионата Европы по футболу 2020 года по итогам воскресного выступления в отборочном раунде соревнований.

Как сообщает Report, в группе I Россия в гостях разгромила Кипр (5-0), в группе G Польша на своем поле обыграла Северную Македонию (2-0).

Что же касается других воскресных матчей отборочного раунда ЕВРО-2020, то в группе I Бельгия на выезде обыграла Казахстан (2-0), Шотландия у себя дома не оставила камня на камне от Сан-Марино (6-0).

В группе С Нидерланды на выезде обыграли Беларусь (2-1), а Германия – Эстонию (3-0).

В группе E Азербайджан уступил на выезде Венгрии (0-1), Хорватия сыграла вничью с Уэльсом (1-1) в Кардиффе.

В группе G Австрия переиграла Словению в Любляне (1-0).