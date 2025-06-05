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Сборная Узбекистана впервые сыграет на чемпионате мира по футболу

Сборная Узбекистана впервые сыграет на чемпионате мира по футболу Сборная Узбекистана впервые в истории получила путевку на чемпионат мира по футболу.
Футбол
5 июня 2025 г. 22:16
Сборная Узбекистана впервые сыграет на чемпионате мира по футболу

Сборная Узбекистана впервые в истории получила путевку на чемпионат мира по футболу.

Как сообщает Report, узбекистанские футболисты в гостях со счетом 0:0 сыграли вничью с командой ОАЭ в матче девятого тура группового этапа третьего раунда отбора на чемпионат мира 2026 года в азиатской зоне.

Сборная Узбекистана набрала 18 очков и идет на втором месте в группе A. Идущая третьей команда ОАЭ (14 очков) лишилась шансов обойти узбекистанскую сборную.

Отметим, что чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

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