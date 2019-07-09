​Сборная Туниса по футболу вышла в 1/4 финала Кубка африканских наций

Сборная Туниса по футболу обыграла со счетом 1:1, 5:4 по пенальти команду Ганы в матче 1/8 финала Кубка африканских наций.

Как передаёт Report, счет на 73-й минуте открыл футболист сборной Туниса Таа Хенисси. Защитник команды Туниса Рами Бедуи забил гол в свои ворота (90+2). В конце дополнительного времени тренерский штаб сборной Туниса произвел замену вратаря - вместо Муэза Ассена вышел Фарук бен Мустафа, который в серии пенальти отразил один из ударов.

В четвертьфинале сборная Туниса встретится с командой Мадагаскара, которая ранее обыграла футболистов Демократической Республики Конго (2:2, 4:2 по пенальти).