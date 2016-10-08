Румыния разгромила команду Армении и другие результаты отборочных матчей ЧМ-2018 - ВИДЕО

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Футболисты сборной Румынии разгромили команду Армении со счетом 5:0 в гостевом матче группы Е отборочного турнира чемпионата мира 2018 года по футболу.

Как передает Report, голы забили Богдан Станку (4-я минута, пен.), Адриан Попа (10), Рэзван Марин (12), Николае Станчу (29) и Александру Кипчу (60).

На 3-й минуте встречи игрок сборной Армении Гор Малакян получил красную карточку.

Также в субботу прошла другая встреча группы, в которой черногорцы нанесли крупное поражение сборной Казахстана в домашнем матче с аналогичным счетом - 5:0.

На данный момент на первом месте в группе находятся румыны (4 очка), на втором - команда Черногории (4), третью позицию занимают датчане (3), четвертую - поляки (1), пятую - казахстанцы (1), шестую - армяне (0).

ЧМ-2018. Европа. Результаты отборочных матчей.

Чемпионат мира. Отборочный турнир.

Группа C.

8 октября. Баку. Стадион "Олимпийский".

Судья - Лиран Лиани (Израиль).

АЗЕРБАЙДЖАН - Норвегия - 1:0 (1:0).

Гол: Медведев, 11 (1:0).

Группа E.

8 октября. Ереван. Стадион "Республиканский".

Судья - Владислав Безбородов (Россия).

Армения - Румыния - 0:5 (0:4).

Голы: Богдан Станку, 4 - с пенальти (0:1). Адриан Попа, 10 (0:2). Рэзван Марин, 12 (0:3). Николае Станчу, 29 (0:4). Александру Кипчу, 60 (0:5).

8 октября. Подгорица. Стадион "Градски".

Судья - Роберт Шергенхофер (Австрия).

Черногория - Казахстан - 5:0 (1:0).

Голы: Жарко Томашевич, 24 (1:0). Никола Вукчевич, 59 (2:0). Стеван Йоветич, 64 (3:0). Фатос Бечирай, 73 (4:0). Стефан Савич, 78 (5:0).

Группа F.

8 октября. Лондон. Стадион "Уэмбли".

Судья - Стефан Юханнессон (Швеция).

Англия - Мальта - 2:0 (2:0).

Голы: Дэниэл Старридж, 29 (1:0). Деле Алли, 38 (2:0).

Армения 0:5 Румыния | Чемпионат Мира 2018 | Отборочный турнир | Обзор матча от Обзоры футбольных матчей на Rutube.