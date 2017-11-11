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    Сборная России проиграла Аргентине в товарищеском матче - ВИДЕО

    Мяч на 86-й минуте забил Серхио Агуэро

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Сборная России со счётом 0:1 проиграла Аргентине в товарищеском матче.

    Как передает Report, игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве и стала первой на этой арене после масштабной реконструкции.

    Аргентинцы на протяжении почти всего матча владели ощутимым преимуществом, но несколько раз российскую сборную спасал голкипер Игорь Акинфеев. На 86-й минуте гостям таки удалось открыть счёт — Серхио Агуэро после передачи от Кристиана Павона со второй попытки отправил мяч в ворота команды Станислава Черчесова.

    В своём следующем товарищеском матче сборная России 14 ноября сыграет с Испанией в Санкт-Петербурге, а Аргентина в этот же день встретится с Нигерией в Краснодаре.

    Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи

    Россия – Аргентина - 0:1

    0:1 – Агуэро – 86

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