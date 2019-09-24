​Сборная России по футболу может пропустить ЧМ-2022

Сборная России по футболу из-за допингового скандала может пропустить ближайший чемпионат мира, который состоится в 2022 году в Катаре.

Как сообщает Report со ссылкой на издание The Telegraph, национальную команду, весьма вероятно, не допустят до мундиаля, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции в отношении российского спорта.

Напомним, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может в скором времени быть признано несоответствующим кодексу WADA в связи с несоответствием между данными Московской лаборатории, переданными Россией экспертам WADA в январе 2019 года, и информацией из базы LIMS, имеющейся в распоряжении агентства. WADA дало России три недели, чтобы предоставить объяснения предполагаемых нарушений.