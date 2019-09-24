​Сборная Португалии назвала Роналду "лучшим в истории"

Пресс-служба сборной Португалии по футболу отреагировала на то, что капитан команды Криштиану Роналду не получил приз лучшему игроку года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), назвав того "лучшим в истории".

Как передает Report, "лучший в истории", — говорится в твиттере чемпионов Лиги наций.

Роналду в голосовании занял третье место, проиграв защитнику "Ливерпуля" Вирджилу ван Дейку и нападающему "Барселоны" Лионелю Месси.

Вчера в Милане (Италия), прошла церемония награждения вручения наград The Best FIFA Awards-2019.