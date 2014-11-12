Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Сборная Марокко отстранена от участия в Кубке Африки по футболу по причине того, что данное государство отказалось проводить континентальный турнир, опасаясь распространения вируса Эбола.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, Конфедерация африканского футбола информирует, что турнир состоится в ранее оглашенные сроки (17 января – 8 февраля 2015 года), однако пройдет в другой стране.

Британские СМИ считают, что наибольшие шансы принять турнир у себя имеют Алжир, Ангола, Египет и Нигерия.