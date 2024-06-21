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Сборная Испании обыграла команду Италии и вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

Сборная Испании обыграла команду Италии и вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Италии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу и гарантировала себе выход в плей-офф турнира.
Футбол
21 июня 2024 г. 00:57
Сборная Испании обыграла команду Италии и вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Италии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу и гарантировала себе выход в плей-офф турнира.

Как передает Report, встреча прошла в Гельзенкирхене.

На 55-й минуте мяч в свои ворота забил защитник сборной Италии Риккардо Калафьори.

Сборная Испании обеспечила себе первое место в группе B, набрав 6 очков. Итальянцы имеют в активе 3 очка и располагаются на второй строчке. Команды Албании и Хорватии набрали по 1 очку. В заключительном туре 24 июня сборная Испании сыграет с командой Албании, итальянцы встретятся с хорватами. Встречу с албанцами из-за перебора желтых карточек пропустит полузащитник сборной Испании и "Манчестер Сити" Родри.

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