Сборная Грузии по футболу впервые вышла в финальную стадию чемпионата Европы

Сборная Грузии обыграла команду Греции в финальном матче плей-офф за право принять участие в чемпионате Европы 2024 года по футболу, встреча прошла в Тбилиси.
Как передает местное бюро
Сборная Грузии впервые сыграет в финальной стадии чемпионата Европы. Греческие футболисты не смогли квалифицироваться на первенство континента в третий раз подряд. Команда Греции является победителем чемпионата Европы 2004 года.
В плей-офф сборные поделены на три пути (уровни A, B, C). Победитель каждого пути выходит на чемпионат Европы. Сборная Грузии стала победителем пути С. В полуфинале плей-офф грузинская команда со счетом 2:0 обыграла сборную Люксембурга.