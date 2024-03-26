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Сборная Грузии по футболу впервые вышла в финальную стадию чемпионата Европы

Сборная Грузии по футболу впервые вышла в финальную стадию чемпионата Европы Сборная Грузии обыграла команду Греции в финальном матче плей-офф за право принять участие в чемпионате Европы 2024 года по футболу, встреча прошла в Тбилиси.
Футбол
26 марта 2024 г. 23:52
Сборная Грузии по футболу впервые вышла в финальную стадию чемпионата Европы

Сборная Грузии обыграла команду Греции в финальном матче плей-офф за право принять участие в чемпионате Европы 2024 года по футболу, встреча прошла в Тбилиси.

Как передает местное бюро Report, основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были грузинские футболисты - 4:2.

Сборная Грузии впервые сыграет в финальной стадии чемпионата Европы. Греческие футболисты не смогли квалифицироваться на первенство континента в третий раз подряд. Команда Греции является победителем чемпионата Европы 2004 года.

В плей-офф сборные поделены на три пути (уровни A, B, C). Победитель каждого пути выходит на чемпионат Европы. Сборная Грузии стала победителем пути С. В полуфинале плей-офф грузинская команда со счетом 2:0 обыграла сборную Люксембурга.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоGürcüstan millisi ilk dəfə futbol üzrə Avropa çempionatına vəsiqə qazanıb

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