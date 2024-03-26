Сборная Грузии по футболу впервые вышла в финальную стадию чемпионата Европы

Сборная Грузии обыграла команду Греции в финальном матче плей-офф за право принять участие в чемпионате Европы 2024 года по футболу, встреча прошла в Тбилиси.

Сборная Грузии обыграла команду Греции в финальном матче плей-офф за право принять участие в чемпионате Европы 2024 года по футболу, встреча прошла в Тбилиси.

Как передает местное бюро Report , основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были грузинские футболисты - 4:2.

Сборная Грузии впервые сыграет в финальной стадии чемпионата Европы. Греческие футболисты не смогли квалифицироваться на первенство континента в третий раз подряд. Команда Греции является победителем чемпионата Европы 2004 года.

В плей-офф сборные поделены на три пути (уровни A, B, C). Победитель каждого пути выходит на чемпионат Европы. Сборная Грузии стала победителем пути С. В полуфинале плей-офф грузинская команда со счетом 2:0 обыграла сборную Люксембурга.

