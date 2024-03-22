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ЕВРО-2024: Грузия в шаге от выхода в групповую стадию

ЕВРО-2024: Грузия в шаге от выхода в групповую стадию Сборная Грузии по футболу обыграла Люксембург со счетом 2:0 в полуфинальном матче мини-турнира за право сыграть в групповой стадии на чемпионате Европы 2024 года.
Футбол
22 марта 2024 г. 02:10
ЕВРО-2024: Грузия в шаге от выхода в групповую стадию

Сборная Грузии по футболу обыграла Люксембург со счетом 2:0 в полуфинальном матче мини-турнира за право сыграть в групповой стадии на чемпионате Европы 2024 года.

Как передает Report, дублем отметился форвард Буду Зивзивадзе (41-я, 64-я минуты).

На 53-й минуте после просмотра VAR был отменен гол нападающего команды Люксембурга Жерсона Родригеша. Спустя 5 минут красную карточку получил его партнер по команде защитник Максим Шано.

Финальная игра плей-офф сборной Грузии 26 марта состоится с греками, последние крупно выиграли у сборной Казахстана - 5:0. Путевки также достанутся победителям пар Украина - Исландия и Уэльс - Польша.

Результаты полуфинальных матчей плей-офф:

Лига А

Польша – Эстония (5:1)
Уэльс – Финляндия (4:1)

Лига В

Израиль – Исландия (1:4)
Босния и Герцеговина – Украина (1:2)

Лига С

Грузия – Люксембург (2:0)
Греция – Греция (5:0).

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2024: Gürcüstan qrup mərhələsinin bir addımlığında

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