ЕВРО-2024: Грузия в шаге от выхода в групповую стадию

Сборная Грузии по футболу обыграла Люксембург со счетом 2:0 в полуфинальном матче мини-турнира за право сыграть в групповой стадии на чемпионате Европы 2024 года.
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На 53-й минуте после просмотра VAR был отменен гол нападающего команды Люксембурга Жерсона Родригеша. Спустя 5 минут красную карточку получил его партнер по команде защитник Максим Шано.
Финальная игра плей-офф сборной Грузии 26 марта состоится с греками, последние крупно выиграли у сборной Казахстана - 5:0. Путевки также достанутся победителям пар Украина - Исландия и Уэльс - Польша.
Результаты полуфинальных матчей плей-офф:
Лига А
Польша – Эстония (5:1)
Уэльс – Финляндия (4:1)
Лига В
Израиль – Исландия (1:4)
Босния и Герцеговина – Украина (1:2)
Лига С
Грузия – Люксембург (2:0)
Греция – Греция (5:0).