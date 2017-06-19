Сборная Германии стартовала на Кубке конфедераций с победы над Австралией - ВИДЕО

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Сборная Германии победила команду Австралии в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций—2017.

Как передает Report, встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:2 в пользу немцев.

В дебюте матча Ларс Штиндль открыл счёт. На 41-й минуте Томас Рогич провёл ответный мяч, но три минуты спустя Юлиан Дракслер реализовал пенальти и вернул Германии лидерство.

В начале второго тайма Леон Горецка забил третий мяч в ворота Австралии. На 56-й минуте Томи Юрич отыграл один гол.

Кубок конфедераций. Группа B. 1-й тур

Австралия – Германия - 2:3

0:1 – Штиндль – 5, 1:1 – Рогич – 41, 1:2 – Дракслер – 44 (пен), 1:3 – Горецка – 48, 2:3 – Юрич – 56