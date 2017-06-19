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    Сборная Германии стартовала на Кубке конфедераций с победы над Австралией - ВИДЕО

    Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу немцев
    © Foto:Gettyimages.ru

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Сборная Германии победила команду Австралии в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций—2017.

    Как передает Report, встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:2 в пользу немцев.

    В дебюте матча Ларс Штиндль открыл счёт. На 41-й минуте Томас Рогич провёл ответный мяч, но три минуты спустя Юлиан Дракслер реализовал пенальти и вернул Германии лидерство.

    В начале второго тайма Леон Горецка забил третий мяч в ворота Австралии. На 56-й минуте Томи Юрич отыграл один гол.

    Кубок конфедераций. Группа B. 1-й тур

    Австралия – Германия - 2:3

    0:1 – Штиндль – 5, 1:1 – Рогич – 41, 1:2 – Дракслер – 44 (пен), 1:3 – Горецка – 48, 2:3 – Юрич – 56

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