Сборная Германии обыграла Испанию в финале молодёжного чемпионата Европы

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Сборная Германии U21 одержала победу над командой Испании U21 в финале молодёжного чемпионата Европы — 2017.

Как передает Report, встреча прошла в Кракове на стадионе «Юзеф Пилсудски — Краковия» и завершилась со счётом 1:0 в пользу немцев.

На 40-й минуте Йереми Тольян ушёл от соперника на правой бровке и сделал подачу точно на голову Митчеллу-Элии Вайзеру, у которого получился отличный удар в дальнюю девятку.

Сборная Германии во второй раз в своей истории выиграла чемпионат Европы U21. До этого немцы побеждали в 2009 году. Рекордсменом по числу титулов является сборная Италии, у которой 5 трофеев молодёжного Евро.

U21 ЧЕ-2017

Германия U21-Испания U21 - 1:0

1:0 – Вайзер – 40