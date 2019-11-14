Сборная Чили отказалась от матча с Перу из-за ситуации в стране

Сборная Чили по футболу отказалась проводить товарищеский матч с национальной командой Перу.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Чили.

Матч между сборными должен был состояться 19 ноября в Лиме. Решение об отказе было принято на собрании сборной Чили 13 ноября.

Отмечается, что игроки, которые были вызваны в сборную Чили, решили не принимать участие в товарищеском матче против национальной команды Перу.

"Наши коллеги из Перу уже оповещены об этом решении", - говорится в заявлении федерации.

Также капитан сборной Чили Гари Медель прокомментировал решение на своей странице Instagram, пояснив, что оно принято из-за ситуации в стране.

Ранее официальный сайт южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) сообщил о переносе финала Кубка Либертадорес, самого престижного клубного футбольного турнира Южной Америки и аналога Лиги чемпионов, в столицу Перу.