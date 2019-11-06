​Финал Кубка Либертадорес перенесён в Перу

Финал Кубка Либертадорес, самого престижного клубного футбольного турнира Южной Америки и аналога Лиги чемпионов, состоится в Лиме, столице Перу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), причиной переноса стали беспорядки в Чили.

При этом дата проведения матча не изменилась: финал между аргентинским "Ривер Плейт" и бразильским "Фламенго" состоится 23 ноября.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в столице Чили с середины октября после того, как власти решили повысить стоимость проезда в метро. Позднее волнения охватили и другие города.

Отметим, что прошлый финальный матч, в котором принимали участие "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс", был перенесён из Буэнос-Айреса в Мадрид. Тогда встреча была перенесена из-за болельщиков, которые устроили беспорядки. В том противостоянии "Ривер Плейт" победил со счётом 3:1.