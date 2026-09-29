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    Пентагон профинансирует системы слежения за ракетными атаками из космоса

    Другие страны
    • 29 сентября, 2026
    • 04:07
    Пентагон профинансирует системы слежения за ракетными атаками из космоса

    Пентагон заключил с компанией Amentum Technology контракт на сумму около $572,3 млн. Средства направят на поддержку систем предупреждения о ракетных атаках и космического слежения.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении американского военного ведомства.

    Согласно документу, контракт реализуется в рамках программы комплексного тактического предупреждения, оценки атак и космического обеспечения.

    Работы предусматривают обслуживание систем предупреждения о ракетных атаках Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD), а также устаревших систем космического командования и управления, расположенных на военном объекте в бункере NORAD на горе Шайенн в штате Колорадо.

    Завершение работ, согласно планам Пентагона, ожидается в сентябре 2033 года.

    Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон) Космические силы
    Pentaqon kosmosdan raket hücumlarını izləyən sistemləri maliyyələşdirəcək
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