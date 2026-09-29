Пентагон профинансирует системы слежения за ракетными атаками из космоса

Пентагон заключил с компанией Amentum Technology контракт на сумму около $572,3 млн. Средства направят на поддержку систем предупреждения о ракетных атаках и космического слежения.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении американского военного ведомства.

Согласно документу, контракт реализуется в рамках программы комплексного тактического предупреждения, оценки атак и космического обеспечения.

Работы предусматривают обслуживание систем предупреждения о ракетных атаках Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD), а также устаревших систем космического командования и управления, расположенных на военном объекте в бункере NORAD на горе Шайенн в штате Колорадо.

Завершение работ, согласно планам Пентагона, ожидается в сентябре 2033 года.