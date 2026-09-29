Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    У берегов Пуэрто-Рико перевернулось судно, есть погибшие

    Другие страны
    • 29 сентября, 2026
    • 03:39
    У берегов Пуэрто-Рико перевернулось судно, есть погибшие

    Как минимум два человека погибли в результате опрокидывания самодельного судна у берегов острова Мона на территории ассоциированного с Соединенными Штатами островного государства Пуэрто-Рико.

    Как передает Report, об этом сообщила Береговая охрана США.

    Отмечается, на самодельном судне, на борту которого находились порядка 60 человек, началась потасовка, после чего оно перевернулось примерно в 16 км от острова Мона. Береговой охране удалось спасти по меньшей мере 40 из них.

    "Два человека были обнаружены умершими. Спасательная операция продолжается", - указывается в сообщении.

    Отмечается, что по свидетельствам очевидцев, в ходе драки несколько человек получили ранения мачете, некоторые в ходе инцидента прыгнули за борт и поплыли в сторону острова. Ни на одном из находившихся на борту не было спасательного жилета.

    Опрокидывание лодки Погибшие Пуэрто-Рико
    Puerto-Riko sahillərində qayığın çevrilməsi nəticəsində 2 nəfər ölüb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    06:39

    В Стамбуле наложили арест на самолет иранской авиакомпании

    В регионе
    06:20

    Хаменеи: Иранский народ полон решимости защитить Ормузский пролив

    В регионе
    05:54

    Рубио заявил об иностранном следе в инциденте на британской базе Фэрфорд

    Другие страны
    05:18

    Пхеньян считает Вашингтон виновным в подрыве международной системы ядерного нераспространения

    Другие страны
    04:46

    Syria TV: На газопроводе в Сирии начался сильный пожар

    Другие страны
    04:07

    Пентагон профинансирует системы слежения за ракетными атаками из космоса

    Другие страны
    03:39

    У берегов Пуэрто-Рико перевернулось судно, есть погибшие

    Другие страны
    03:21

    WSJ: OpenAI отменила релиз новейшего ИИ из-за склонности к обману

    ИКТ
    02:45

    Bloomberg: Великобритания попросила США не запрещать экспорт дизеля

    Другие страны
    Лента новостей