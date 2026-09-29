У берегов Пуэрто-Рико перевернулось судно, есть погибшие

Как минимум два человека погибли в результате опрокидывания самодельного судна у берегов острова Мона на территории ассоциированного с Соединенными Штатами островного государства Пуэрто-Рико.

Как передает Report, об этом сообщила Береговая охрана США.

Отмечается, на самодельном судне, на борту которого находились порядка 60 человек, началась потасовка, после чего оно перевернулось примерно в 16 км от острова Мона. Береговой охране удалось спасти по меньшей мере 40 из них.

"Два человека были обнаружены умершими. Спасательная операция продолжается", - указывается в сообщении.

Отмечается, что по свидетельствам очевидцев, в ходе драки несколько человек получили ранения мачете, некоторые в ходе инцидента прыгнули за борт и поплыли в сторону острова. Ни на одном из находившихся на борту не было спасательного жилета.