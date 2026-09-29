У берегов Пуэрто-Рико перевернулось судно, есть погибшие
- 29 сентября, 2026
- 03:39
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Как минимум два человека погибли в результате опрокидывания самодельного судна у берегов острова Мона на территории ассоциированного с Соединенными Штатами островного государства Пуэрто-Рико.
Как передает Report, об этом сообщила Береговая охрана США.
Отмечается, на самодельном судне, на борту которого находились порядка 60 человек, началась потасовка, после чего оно перевернулось примерно в 16 км от острова Мона. Береговой охране удалось спасти по меньшей мере 40 из них.
"Два человека были обнаружены умершими. Спасательная операция продолжается", - указывается в сообщении.
Отмечается, что по свидетельствам очевидцев, в ходе драки несколько человек получили ранения мачете, некоторые в ходе инцидента прыгнули за борт и поплыли в сторону острова. Ни на одном из находившихся на борту не было спасательного жилета.