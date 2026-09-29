Syria TV: На газопроводе в Сирии начался сильный пожар

Масштабное возгорание возникло на газопроводе в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Syria TV.

По его данным, пожар произошел на участке газопровода в районе населенного пункта к югу от города Дейр-эз-Зор. На месте наблюдается интенсивное горение, пламя видно с большого расстояния.

Пожарным пока не удалось справиться с огнем из-за его интенсивности. Предполагается, что для ликвидации возгорания потребуется сначала перекрыть подачу газа по трубопроводу.

Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара, масштабы повреждений газопровода и возможное влияние аварии на поставки газа пока не установлены. Официальные власти Сирии на момент публикации материала не комментировали произошедшее.

В провинции Дейр-эз-Зор расположены крупные нефтегазовые месторождения и объекты энергетической инфраструктуры Сирии. Значительная часть инфраструктуры региона получила повреждения в годы вооруженного конфликта. В последнее время сирийские власти ведут работы по восстановлению ряда месторождений, трубопроводов и других объектов.