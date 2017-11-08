Сборная Чехии обыграла Исландию в товарищеском матче

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Сборная Чехии одержала победу над Исландией в товарищеском матче. Встреча прошла в Дохе (Катар) и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Карела Яролима.

Как передает Report, на 19-й минуте Томаш Соучек вывел чехов вперёд, а в середине второго тайма Ян Сикора удвоил преимущество номинальных гостей.

На 77-й минуте Кьяртан Финнбогасон отыграл один мяч, но уйти от поражения исландцы не смогли.

Напомним, что сборная Исландии гарантировала себе участие на чемпионате мира 2018 года, а Чехия не сыграет на турнире в России.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1

Исландия – Чехия - 1:2

0:1 – Соучек – 19, 0:2 – Сикора – 65, 1:2 – Финнбогасон – 77