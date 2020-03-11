​Сборная Азербайджана встретится с Польшей

Сегодня женская сборная Азербайджана по футболу проведет очередной отборочный матч Евро-2021.
Как передает Report, команда выступающая в группе D встретится с Польшей в четвертом тесте.
Матч на "ASK Arena" начнется в 18:00. Встречу будет судить рефери из Румынии.
Отметим, что сборная под руководством главного тренера Сиясата Аскерова, в предыдущих играх уступила Испании и Чехии с одинаковым счетом 0:4, а также Беларуси - 1:3.
ЕВРО-2021
Отборочной этап, IV тур
Группа D
11 марта
18:00. АЗЕРБАЙДЖАН - ПОЛЬША
Главный арбитр - Кристиана Мариана (Румыния)