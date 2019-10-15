Сборная Азербайджана обыграла Сан-Марино

Сборная Азербайджана по футболу U19 провела последний матч в первом отборочном этапе чемпионата Европы.

Как сообщает Report, возглавляемый Самиром Алиевым коллектив встретился со сборной Сан-Марино.

Встреча завершилась победой азербайджанской команды со счетом 2:0. Первый гол на 22-ой минуте забил Руфат Абдуллазаде. На 50-й минуте благодаря Туралу Байрамову счет стал 2:0.

Отметим, что на прежних матчах сборная Азербайджана проиграла Норвегии со счетом 0:1, а Чехии - 0:4. По этой причине команда потеряла шанс на очередной этап.

Матчи 7-й группы прошли в Чехии. Наряду с владельцами поля, в этой группе в очередной этап прошла также Норвегия.