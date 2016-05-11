​Сборная Азербайджана завершила победой свое выступление на чемпионате Европы в Баку

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Сегодня сборная Азербайджана по футболу U-17 провела последнюю игру в групповом этапе чемпионата Европы.

Как сообщает Report, соперником нашей команды была сборная Шотландии.

Первая часть игры на Bakcell Arena завершилась без гола. Во второй части команда Тебриза Гасанова забила гол. Удар Фарида Набиева на 79 минуте принес команде долгожданный гол и счет стал 1:0. На добавленных минутах Фрейзер Хорнби получил красную карточку, и оставил Шотландию в меньшенстве.

Несмотря на победу, сборная Азербайджана не смогла пройти в 1/4 финала. Причиной стала ничья в параллельном матче Португалии с Бельгией (0:0). В итоге в группе А сборная Португалии заняла 1-е место с 7-ю очками. Бельгия стала второй с 5-ю очками, а Азербайджан с 4-мя очками занял 3-е место. Оставшаяся без очков Шотландия довольствовалась последним местом в группе.

По итогам 3-го тура сборные Португалии и Бельгии прошли в 1/4 финала.