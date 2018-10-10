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    Сборная Азербайджана вышла на тренировку перед матчем с Фарерскими островами

    Торсхавн. 10 октября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футболу вышла на тренировку перед матчем III тура Лиги наций УЕФА со сборной Фарерских островов.

    Как сообщает командированный в Торсхавн сотрудник Report, подготовительный процесс был организован на стадионе "Торсволлур", где состоится сама встреча.

    В тренировке приняли участие все футболисты, получившие приглашение в сборную. Подготовительный процесс прошел в дождливую погоду. Главный тренер сборной Гурбан Гурбанов собрал всех игроков в открытой для прессы части тренировки, после короткой беседы игроки продолжили физические упражнения.

    Отметим, что 11 октября состоится матч Фарерские острова - Азербайджан, который начнется в 22:45 по бакинскому времени.

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