Сборная Азербайджана вышла на тренировку перед матчем с Фарерскими островами

Торсхавн. 10 октября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футболу вышла на тренировку перед матчем III тура Лиги наций УЕФА со сборной Фарерских островов.

Как сообщает командированный в Торсхавн сотрудник Report, подготовительный процесс был организован на стадионе "Торсволлур", где состоится сама встреча.

В тренировке приняли участие все футболисты, получившие приглашение в сборную. Подготовительный процесс прошел в дождливую погоду. Главный тренер сборной Гурбан Гурбанов собрал всех игроков в открытой для прессы части тренировки, после короткой беседы игроки продолжили физические упражнения.

Отметим, что 11 октября состоится матч Фарерские острова - Азербайджан, который начнется в 22:45 по бакинскому времени.