Сборная Азербайджана уступила сборной Италии в рамках отборочного раунда чемпионата "Европы-2016" – ФОТО

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Сборная Италии на выезде обыграла команду Азербайджана и завоевала путевку в финальный раунд чемпионата Европы по футболу 2016 года, который пройдет во Франции. Матч 9-го тура группы Н отборочного раунда, который прошел в Баку, завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей голы забили Эдер (11-я минута), Стефан Эль-Шаарави (43) и Маттео Дармиан (65). У азербайджанцев отличился Дмитрий Назаров (31).

На 88-й минуте с поля был удален игрок азербайджанской команды Бадави Гусейнов.

Благодаря этой победе итальянцы укрепили лидерство в группе Н и стали недосягаемы для идущей на третьем месте команды Хорватии. Напрямую в финальный раунд выходят команды, занявшие 1-2 места в своих группах.

В другом матче группы Н сборная Норвегии на своем поле обыграла команду Мальты со счетом 2:0.