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    Сборная Азербайджана U-21 по футболу проиграла Косово

    Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футболу из футболистов не старше 21-го года сыграла очередной матч в отборочном этапе чемпионата Европы по футболу.

    Как передает Report, возглавляемая Рашадом Садыховым, команда отправилась на выездной матч со сборной Косово.

    Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. В матче, проходившим в снежных погодных условиях оба гола были забиты во втором тайме. На 54-ой минуте Флорен Хасани открыл счет, а на 61-ой минуте отличился Бесфорт Келгечи. Таким образом Садыхов потерпел неудачу в первом официальном матче со сборной U-21.

    Таким образом, в 5-ой группе, сборная Косов, набравшая 10 очков после 7-и проведенных встреч, поднялась на 2-ую строчку. Сборная Азербайджана, имеющая в своем активе 1 очко после 6 игр, расположилась на последнем месте. Следующую игру подопечные Садыхова проведут 27-го марта на выезде со сборной Ирландии.

    Чемпионат Европы

    Отборочный этап, V группа

    22:00. Косово – Азербайджан – 2:0

    Голы: Флорен Хасани, 54. Бесфорт Келгечи, 61

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