О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сборная Азербайджана U-19 завершила отборочный раунд победой

Сборная Азербайджана U-19 завершила отборочный раунд победой Сборная Азербайджана до 19 лет провела последний матч отборочного цикла чемпионата Европы по футболу.
Футбол
16 ноября 2021 г. 23:04
Сборная Азербайджана U-19 завершила отборочный раунд победой

Сборная Азербайджана до 19 лет провела последний матч отборочного цикла чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает Report, команда под руководством Эльхана Абдуллаева встретилась с Люксембургом в 8-й группе. Встреча, которая проходила на стадионе "Поэтц" в Вилце, завершилась победой Азербайджана со счетом 2:0. Мирмовсум Джаниев отличился на 23-й минуте, а на 77-й минуте Мехрадж Бахшали удвоил результат.

Таким образом, наша команда, проигравшая в первых двух играх Бельгии и Испании, заняла третье место в группе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın U-19 millisi seçmə mərhələni qələbə ilə başa vurub

Другие новости из категории

Бразилия получит техническое поражение из-за срыва игры с Аргентиной
Бразилия получит техническое поражение из-за срыва игры с Аргентиной
16 ноября 2021 г. 22:37
Нападающий Зира: Рад, что сборная Грузии завоевала победу благодаря моему голу
Нападающий "Зира": Рад, что сборная Грузии завоевала победу благодаря моему голу
16 ноября 2021 г. 15:02
Испанский клуб заинтересовался бывшим игроком сборной Азербайджана
Испанский клуб заинтересовался бывшим игроком сборной Азербайджана
16 ноября 2021 г. 10:42
ЧМ-2022: В Европе пройдут заключительные матчи отборочного раунда
ЧМ-2022: В Европе пройдут заключительные матчи отборочного раунда
16 ноября 2021 г. 07:51
ЧМ-2022: Англия и Швейцария едут в Катар
ЧМ-2022: Англия и Швейцария едут в Катар
16 ноября 2021 г. 02:10
На стадионе сборной Сан-Марино до матча с Англией погас свет
На стадионе сборной Сан-Марино до матча с Англией погас свет
15 ноября 2021 г. 23:42
Барселона хочет прибрести Мохамеда Салаха
"Барселона" хочет прибрести Мохамеда Салаха
15 ноября 2021 г. 23:33
Лука Модрич продлит контракт с Реалом
Лука Модрич продлит контракт с "Реалом"
15 ноября 2021 г. 21:45
15-летний футболист дебютировал за сборную Румынии
15-летний футболист дебютировал за сборную Румынии
15 ноября 2021 г. 09:56
Криштиану Роналду установил личный антирекорд
Криштиану Роналду установил личный антирекорд
15 ноября 2021 г. 09:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi