Сборная Азербайджана U-19 завершила отборочный раунд победой

Сборная Азербайджана до 19 лет провела последний матч отборочного цикла чемпионата Европы по футболу.

Сборная Азербайджана до 19 лет провела последний матч отборочного цикла чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает Report, команда под руководством Эльхана Абдуллаева встретилась с Люксембургом в 8-й группе. Встреча, которая проходила на стадионе "Поэтц" в Вилце, завершилась победой Азербайджана со счетом 2:0. Мирмовсум Джаниев отличился на 23-й минуте, а на 77-й минуте Мехрадж Бахшали удвоил результат.

Таким образом, наша команда, проигравшая в первых двух играх Бельгии и Испании, заняла третье место в группе.