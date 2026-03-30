Сборная Азербайджана U-17 встретится со сборной Мальты
Футбол
- 30 марта, 2026
- 09:46
Юношеская сборная Азербайджана по футболу (U-17) проведет сегодня очередной матч во II раунде отборочного этапа чемпионата Европы.
Как сообщает Report, коллектив, главным тренером которого является Агиль Набиев, встретится со сборной Мальты.
Матч, который состоится в городе Пловдив в Болгарии, стартует в 14:00 по бакинскому времени.
Напомним, что U-17, выступающая во 2-й группе Лиги B, расположилась на третьем месте с 2 очками. Ранее сборная сыграла вничью с Болгарией (1:1) и Литвой (0:0).
10:07
Пашинян стал кандидатом от правящей партии на пост премьера АрменииВ регионе
10:01
Пассажир рейса Бангалор-Варанаси дважды пытался открыть аварийную дверьДругие страны
10:00
В Иране казнил двух человек по делу о подготовке атак в ТегеранеВ регионе
09:46
Сборная Азербайджана U-17 встретится со сборной МальтыФутбол
09:30
В Новой Зеландии ожидают резкий рост инфляции из-за конфликта на Ближнем ВостокеДругие страны
09:17
Цена на нефть подорожала на фоне атак хуситов на ИзраильЭнергетика
09:16
FIFA Series – 2026: Сборная Азербайджана сегодня проведет второй матчФутбол
08:56
Дональд Трамп: США поразили в Иране цели, которые давно хотели выявитьДругие страны
08:39