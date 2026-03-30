    Сборная Азербайджана U-17 встретится со сборной Мальты

    Юношеская сборная Азербайджана по футболу (U-17) проведет сегодня очередной матч во II раунде отборочного этапа чемпионата Европы.

    Как сообщает Report, коллектив, главным тренером которого является Агиль Набиев, встретится со сборной Мальты.

    Матч, который состоится в городе Пловдив в Болгарии, стартует в 14:00 по бакинскому времени.

    Напомним, что U-17, выступающая во 2-й группе Лиги B, расположилась на третьем месте с 2 очками. Ранее сборная сыграла вничью с Болгарией (1:1) и Литвой (0:0).

    Сборная Азербайджана по футболу U-17 Агиль Набиев Сборная Мальты
    Azərbaycanın U-17 millisi Malta yığması ilə üz-üzə gəlir

    Последние новости

    10:07

    Пашинян стал кандидатом от правящей партии на пост премьера Армении

    В регионе
    10:01

    Пассажир рейса Бангалор-Варанаси дважды пытался открыть аварийную дверь

    Другие страны
    10:00

    В Иране казнил двух человек по делу о подготовке атак в Тегеране

    В регионе
    09:46

    Сборная Азербайджана U-17 встретится со сборной Мальты

    Футбол
    09:30

    В Новой Зеландии ожидают резкий рост инфляции из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Другие страны
    09:17

    Цена на нефть подорожала на фоне атак хуситов на Израиль

    Энергетика
    09:16

    FIFA Series – 2026: Сборная Азербайджана сегодня проведет второй матч

    Футбол
    08:56

    Дональд Трамп: США поразили в Иране цели, которые давно хотели выявить

    Другие страны
    08:39

    Израиль начал массированные авиаудары по Тегерану

    Другие страны
    Лента новостей