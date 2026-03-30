Сборная Азербайджана U-17 встретится со сборной Мальты

Юношеская сборная Азербайджана по футболу (U-17) проведет сегодня очередной матч во II раунде отборочного этапа чемпионата Европы.

Как сообщает Report, коллектив, главным тренером которого является Агиль Набиев, встретится со сборной Мальты.

Матч, который состоится в городе Пловдив в Болгарии, стартует в 14:00 по бакинскому времени.

Напомним, что U-17, выступающая во 2-й группе Лиги B, расположилась на третьем месте с 2 очками. Ранее сборная сыграла вничью с Болгарией (1:1) и Литвой (0:0).