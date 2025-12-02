Сборная Азербайджана стала победителем турнира в Дакке

Женская сборная Азербайджана по футболу завершила победой и вторую игру на турнире FIFA Tri Nations Women's Football Series 2025 в Дакке.

Как сообщает Report, команда под руководством главного тренера Сиясета Аскерова обыграла сборную Бангладеш со счетом 2:1 и стала победителем турнира.

Голы в составе сборной забили Севиндж Джафарзаде (19) и Эсра Манья (84).

Отметим, что в первом матче турнира сборная одержала победу над Малайзией со счетом 2:0.