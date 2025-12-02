Сборная Азербайджана стала победителем турнира в Дакке
Футбол
- 02 декабря, 2025
- 19:12
Женская сборная Азербайджана по футболу завершила победой и вторую игру на турнире FIFA Tri Nations Women's Football Series 2025 в Дакке.
Как сообщает Report, команда под руководством главного тренера Сиясета Аскерова обыграла сборную Бангладеш со счетом 2:1 и стала победителем турнира.
Голы в составе сборной забили Севиндж Джафарзаде (19) и Эсра Манья (84).
Отметим, что в первом матче турнира сборная одержала победу над Малайзией со счетом 2:0.
