Elvis
    Сборная Азербайджана стала победителем турнира в Дакке

    Футбол
    • 02 декабря, 2025
    • 19:12
    Женская сборная Азербайджана по футболу завершила победой и вторую игру на турнире FIFA Tri Nations Women's Football Series 2025 в Дакке.

    Как сообщает Report, команда под руководством главного тренера Сиясета Аскерова обыграла сборную Бангладеш со счетом 2:1 и стала победителем турнира.

    Голы в составе сборной забили Севиндж Джафарзаде (19) и Эсра Манья (84).

    Отметим, что в первом матче турнира сборная одержала победу над Малайзией со счетом 2:0.

    Azərbaycan millisi "FIFA Tri Nations Women"s Football Series 2025" turnirinin qalibi olub
    Лента новостей