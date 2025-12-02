Azərbaycan millisi "FIFA Tri Nations Women"s Football Series 2025" turnirinin qalibi olub
Futbol
- 02 dekabr, 2025
- 18:54
Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisi Dəkkə şəhərində keçirilən "FIFA Tri Nations Women"s Football Series 2025" turnirindəki ikinci oyununu da qələbə ilə başa vurub.
"Report" xəbər verir ki, Siyasət Əsgərovun baş məşqçisi olduğu komanda Banqladeş yığmasını 2:1 hesabı ilə üstələyərək turnirin qalibi adını qazanıb.
Yığmanın qollarını Sevinc Cəfərzadə (19) və Esra Manya (84) vurublar.
Qeyd edək ki, yığma turnirdəki ilk görüşündə Malayziyanı 2:0 hesabı ilə məğlub edib.
Son xəbərlər
19:54
Azərbaycanda mobil cihazlarda "Android"in payı son beş ayda 11 %-dən çox azalıbİKT
19:54
"Neftçi" baş məşqçi postu üçün belaruslu mütəxəssisi nəzərdən keçirirFutbol
19:51
BƏƏ şirkətləri Azərbaycanda bərpa olunan enerji layihələrində aparıcı investor qismində çıxış edirlərXarici siyasət
19:43
Ötən il Azərbaycan və BƏƏ arasındakı ümumi ticarət həcmi 2 milyardı keçibXarici siyasət
19:39
Səfir: BƏƏ–Azərbaycan əlaqələri iki dost ölkə arasında möhkəm dostluğu əks etdirirXarici siyasət
19:31
Putin: Rusiya tankerlərə hücumlara cavab olaraq Ukrayna limanlarına zərbələri genişləndirəcəkRegion
19:29
Rusiya Prezidenti: Əgər Avropa müharibəyə başlasa, buna hazırıqRegion
19:22
Bakıda BƏƏ-nin Müstəqillik Günü münasibətilə rəsmi qəbul keçirilirXarici siyasət
19:19