    Azərbaycan millisi "FIFA Tri Nations Women"s Football Series 2025" turnirinin qalibi olub

    Futbol
    • 02 dekabr, 2025
    • 18:54
    Azərbaycan millisi FIFA Tri Nations Womens Football Series 2025 turnirinin qalibi olub

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisi Dəkkə şəhərində keçirilən "FIFA Tri Nations Women"s Football Series 2025" turnirindəki ikinci oyununu da qələbə ilə başa vurub.

    "Report" xəbər verir ki, Siyasət Əsgərovun baş məşqçisi olduğu komanda Banqladeş yığmasını 2:1 hesabı ilə üstələyərək turnirin qalibi adını qazanıb.

    Yığmanın qollarını Sevinc Cəfərzadə (19) və Esra Manya (84) vurublar.

    Qeyd edək ki, yığma turnirdəki ilk görüşündə Malayziyanı 2:0 hesabı ilə məğlub edib.

    Azərbaycan millisi Futbol "FIFA Tri Nations Women"
    Сборная Азербайджана стала победителем турнира в Дакке

