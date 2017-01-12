Сборная Азербайджана сохранила позицию в рейтинге ФИФА

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ ФИФА обнародовала первый рейтинг сборных за 2017-й год.

Как сообщает Report, сборная Азербайджана осталась на 90-й позиции с 386 очками.

Соперники национальной сборной в отборочном туре чемпионата мира 2018 года расположились в рейтинге в следующем порядке: Германия - 3-е место (1433 очка), Северная Ирландия - 32-е место (767 очков), Чехия - 43-е место (671 очко), Сан-Марино - 202-я позиция (17 очков). Сборная Норвегии продвинулась на одну позицию и находится на 84-м месте.

В первых 34 позициях рейтинга никаких изменений нет. В списке лидирует сборная Аргентины с 1634 очками, на втором месте находится Бразилия - 1544 очка.

Отметим, что очередной рейтинг будет обнародован 9 февраля.