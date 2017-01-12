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    Сборная Азербайджана сохранила позицию в рейтинге ФИФА

    Национальная команда владеет таким же количеством очков

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ ФИФА обнародовала первый рейтинг сборных за 2017-й год. 

    Как сообщает Report, сборная Азербайджана осталась на 90-й позиции с 386 очками. 

    Соперники национальной сборной в отборочном туре чемпионата мира  2018 года расположились в рейтинге в следующем порядке: Германия - 3-е место (1433 очка),  Северная Ирландия - 32-е место (767 очков), Чехия - 43-е место (671 очко), Сан-Марино - 202-я позиция (17 очков). Сборная Норвегии продвинулась на одну позицию и находится на 84-м месте. 

    В первых 34 позициях рейтинга никаких изменений нет. В списке лидирует сборная Аргентины с 1634 очками, на втором месте находится Бразилия - 1544 очка. 

    Отметим, что очередной рейтинг будет обнародован 9 февраля.

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