Сборная Азербайджана сегодня проведет первый матч в отборочном этапе ЧМ-2026
Футбол
05 сентября, 2025
- 08:00
Сборная Азербайджана сегодня проведет первый матч в отборочном этапе ЧМ-2026.
Как сообщает корреспондент Report из Рейкьявика, команда в матче группы D встретится со сборной Исландии.
Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по бакинскому времени.
Встречу будет судить рефери ФИФА из Нидерландов Сандер ван дер Эйк.
ЧМ-2026. Отборочный этап
I тур
5 сентября
Группа D
22:45. Исландия – Азербайджан
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды).
Рейкьявик, стадион "Лаугардалсвеллюр".
Отметим, что другие соперники Азербайджана по группе - сборные Украины и Франции - также сыграют сегодня в 22:45 по бакинскому времени.
