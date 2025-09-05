Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026
    Футбол
    • 05 сентября, 2025
    • 08:00
    Сборная Азербайджана сегодня проведет первый матч в отборочном этапе ЧМ-2026.

    Как сообщает корреспондент Report из Рейкьявика, команда в матче группы D встретится со сборной Исландии.

    Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по бакинскому времени.

    Встречу будет судить рефери ФИФА из Нидерландов Сандер ван дер Эйк.

    ЧМ-2026. Отборочный этап

    I тур

    5 сентября

    Группа D

    22:45. Исландия – Азербайджан

    Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды).

    Рейкьявик, стадион "Лаугардалсвеллюр".

    Отметим, что другие соперники Азербайджана по группе - сборные Украины и Франции - также сыграют сегодня в 22:45 по бакинскому времени.

